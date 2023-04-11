Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye şampiyonu olan Kayserili okçuları tebrik etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya’da düzenlenen 21 ve 18 Yaş Altı Açık Hava Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularından Beyza Karakuş, Seyit Hasarpa, Yunus Emre Arslan ve Azra Görücü makaralı yay karışık takım kategorisinde birinci oldu.

Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin Türkiye şampiyonu olan okçularını tebrik etti.

Hedefleri tutturan okçulara başarı temennisinde bulunan Büyükkılıç, "Hedefleri tutturarak Kayseri'mizin adını duyuran, şehrimizi birinciliğe taşıyan genç gururlarımız ile birlikte bu başarıda emeği olan antrenörlerimizi de tebrik ediyorum. Hedefleri hep tutsun, attıklarını 12’den vursunlar. Başarıları daim olsun." ifadelerini kullandı.

- Kayseri Büyükşehir Belediyesinden kadın kooperatiflerine destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kırsaldaki 4 kooperatife toplam 200 bin liralık yardım yapacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, nisan ayı meclis toplantısında alınan kararla kadın kooperatiflerine yardım edilecek.

Toplantıda Sarızlı Kadınların Üreten Elleri Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne 20 bin lira, Erciyes 38 Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Kocasinan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ve Özvatan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ne 60'ar bin liralık destek kararı çıktı.

Başkan Büyükkılıç kooperatifleşmeye destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

- Kayseri'de 103,9 milyon lira değerindeki GES işletmeye alındı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından bir süre önce imalatına başlanan 103,9 milyon lira değerindeki güneş enerji santrali (GES) işletmeye alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, çevre dostu proje sayesinde yılda yaklaşık 30 milyon lira kazanç sağlanacağını ifade etti.

KASKİ’nin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"KASKİ tarafından 81 bin 698 metrekarelik alanda kurulumu gerçekleştirilen güneş enerji santralinde yenilenebilir güneş enerji kaynağından üretilecek elektrik sayesinde, çevre sağlığı korunarak karbondioksit salınımı azaltılmış olacak. Kurulu gücü 6 bin 500 kWp/h olan santralin üretim kapasitesi 5 bin kWe/h olup, yılda yaklaşık 11 milyon kilovat elektrik üretimi sağlanacak. Üretilen enerji KASKİ bünyesindeki tesislerde kullanılacak."



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