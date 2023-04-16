Bakan Akar şehit ailesini ziyaret etti

KAYSERİ (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen uzman çavuşun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Akar, Felahiye ilçesini ziyareti sırasında, 2011'de Tunceli'de teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bekir Erciyes'in mezarına giderek, dua etti.

Şehit ailesinin evini de ziyaret eden Akar, Erciyes'in şehadetinden 3 ay sonra dünyaya gelen ve babasının adı verilen Muhammed Bekir Erciyes'e "O artık sadece senin baban değil, 85 milyonun evladı, milletimizin kahramanı. Kanını yerde bırakmadık. Böyle bir kahraman babanın evladı olmanın gururu yaşamalısın." dedi.

Akar, derslerine çok çalışması tavsiyesinde bulunduğu şehit çocuğuyla yakından ilgilendi.

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