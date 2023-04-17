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Kayseri'de MHP'ye katılanlara rozet takıldı

AA

Kayseri'de MHP'ye katılan 200 kişiye düzenlenen törenle rozetleri takıldı.

Kayseri'de MHP'ye katılanlara rozet takıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de MHP'ye katılan 200 kişiye düzenlenen törenle rozetleri takıldı.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, MHP İl Başkanlığı'nda düzenlenen törende MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve MHP İl Başkanı Ahmet Bağçovan, partiye katılan vatandaşlara rozetlerini taktı.

Törende konuşan Özdemir, MHP'nin Kayseri'de çok büyük bir teveccüh gördüğünü, bugün de bunun neticesi olarak 200 kişinin partilerine katıldığını belirtti.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesinde MHP'ye katılanların kıymetli bir duruş sergilediğinin altını çizen Özdemir, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bazı siyasi partilerin bilhassa Cumhur İttifakı karşısında olan siyasi partilerin, terör örgütleri ile kol kola girdiği bir dönemde safını ülkesinden milletinden yana belirleyen MHP saflarında buluşan herkesin duruşu örnek bir duruştur. Bugün aramızda Pınarbaşı ve Felahiye'den de partimize katılacak çok değerli isimler var."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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