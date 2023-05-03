Gazeteci Veli Altınkaya'nın adı Sarız'da taziye evine verilecek

KAYSERİ (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri basın camiasının duayen ismi merhum gazeteci Veli Altınkaya'nın isminin, Sarız ilçesi Yeşilkent Mahallesi'ndeki taziye evine verileceğini bildirdi.

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, seçim çalışmalarına Sarız ilçesinde devam eden Özdemir, Yeşilkent Mahallesi'nde yapımı tamamlanan taziye evinde Belediye Başkanı Baki Bayrak ile incelemelerde bulundu.

Taziye evini inceledikten sonra açıklamalarda bulunan Özdemir, "Burası hem Sarız açısından hem de Kayseri açısından önemli bir yerimiz. Türk basınında mümtaz bir yere sahip olan, Kayseri basınında 7'den 70'e herkesin üzerinde büyük emeği olan, çok kıymetli katkıları olan, geride bıraktığımız yıllarda hayatını kaybeden rahmetli Veli Altınkaya'nın memleketi. Buraya Sarız Belediyemiz çok güzel bir taziye evi yapmış. Az evvel buraya rahmetli Veli Altınkaya'nın da cüzi de olsa bir katkısının olduğunu öğrendim. Belediye Başkanımızdan rica ettik. Allah izin verirse bundan sonra Sarız Yeşilkent'te bulunan bu taziye evinin ismi Veli Altınkaya Taziye Evi olarak hizmet verecek." ifadelerini kullandı.

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