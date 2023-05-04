MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'den Pınarbaşı ve Sarız'a doğal gaz müjdesi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinin doğal gaza 8 yıl erken kavuşacağını bildirdi.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özdemir, seçim çalışmaları kapsamında, Pınarbaşı ilçesindeki mahallelerde vatandaşlarla bir araya geldi.

Özdemir, burada yaptığı konuşmada, "Pınarbaşı ve Sarız ilçelerimize hayırlı uğurlu olsun. Daha önce 2032 yılında bitmesi planlanan proje, girişim ve gayretlerimizle hamdolsun 2024 yılında kullanılacak şekilde planlamaya alınmıştır." ifadelerini kullandı.



Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu da "Sayın İsmail Özdemir, ilçemiz için doğal gazın Ekim 2023'te lansmanının yapılacağını ve Aralık 2024'te ilçemizde yanacağının müjdesini verdi. Şimdiden ilçemize hayırlı uğurlu olsun." açıklamasını yaptı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.