Kayseri Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısında 104 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 88 asıl 104 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edildi.



Mecliste, Erciyes Dağı'nı kaplıca turizmine kazandırmak amacıyla açılması planlanan jeotermal sondaj kuyusunun ortak proje kapsamına alınması ve mali destek sağlanması için Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile iş birliği protokolünü ve bu kapsamda geliştirilecek proje bazlı protokolleri imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebi oy birliğiyle kabul edildi.

Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere biri cenaze taşıma aracı olmak üzere 3 aracın Akkışla Belediyesi'ne tahsis edilmesi talebini görüşen üyeler, bu talepleri oy birliği ile kabul etti.

Öte yandan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü mayıs ayı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda 4 gündem maddesi üyelerce müzakere edilerek, karara bağlandı.

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