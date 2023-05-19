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ORAN'ın desteği ile kurulan atölyeler gençlere iş umudu oluyor

AA

ORAN'ın desteği ile kurulan atölyeler gençlere iş umudu oluyor

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı, Kayseri'de Pınarbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin hazırladığı "Pınarbaşı Meslek Kazandırıyor" projesi kapsamında bilişim, elektrik, mobilya ve kaynakçılık atölyeleri oluşturulmasına 1 milyon 355 bin lira destek verdi.

Pınarbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin, öğrencilerle işsiz gençlerin becerilerinin gelişmesi ve istihdam olanaklarının artırılmasına yönelik hazırladığı proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren ORAN Kalkınma Ajansı'na sunuldu.

İlçede genç nüfus göçünün de engellenmesinin hedeflendiği ve ORAN Kalkınma Ajansı'nın desteklediği "Pınarbaşı Meslek Kazandırıyor" projesi kapsamında okulda bilişim, elektrik, mobilya ve kaynakçılık atölyeleri kuruldu.

Atölyelerde başta kaynakçılık olmak üzere verilen eğitimlerle öğrenciler, istihdam protokolleri yapılan firmalarda çalışma imkanı bulacak.

Pınarbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İlyas Gezer, AA muhabirine, Pınarbaşı, Sarız ve Tomarza ilçelerindeki 18-25 yaş arası gençlere eğitim verileceğini söyledi.

Gençlerin istihdamına yardımcı olup bölgesel ve sektörel ihtiyaçlara cevap vermeyi amaçladıklarını anlatan Gezer, şöyle konuştu:

"Projemizin içeriğinde kadınlarımıza yönelik meslek edindirme kursumuz da var. Yine gençlerimize yönelik girişimcilik kursumuz var ve KOSGEB tarafından online olarak gerçekleştirilecek. Projemiz yaklaşık 1,5 milyon lira bütçeliydi. Ben kalkınma ajansımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten çok alakadar oldular, Allah razı olsun. Uzmanlarımız, genel sekreterimiz, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, Kaymakamımız da sürekli bize destek oldu. Lisemize 1,5 milyon liralık malzeme ve ekipman kazandırdık."

Gezer, okullarında metal işleri, mobilya, bilgisayar ve elektrik olmak üzere 4 bölüm bulunduğunu belirterek, projenin ana omurgasını, metal işleri ve argon kaynakçılığı kursunun oluşturduğunu vurguladı.

- Kurslar ücretsiz

Gençlerin aldıkları eğitimin ardından doğal gaz ve petrol boru hattı çalışmaları, termik santral gibi merkezlerde çalışma imkanı bulacağını vurgulayan Gezer, "Burada yüksek ücretlerle istihdam sağlamayı taahhüt ediyoruz. Lisedeki öğrencilerimize karbon kaynağı atölyemizi kurduğumuz için eğitim veriyoruz. Genç işsizlerimiz için de 12'şer kişilik gruplar halinde ilana çıktık. Müracaatlar halk eğitim merkezlerine yapılıyor. Bu kurslar ücretsiz. Devletimizin imkanları ve ajansımızın desteği, eğitim kadromuzun gayretleriyle bu kursları önümüzdeki ay açmayı planlıyoruz."

Gezer, mezun olup iş bulamayan gençlere kapılarının açık olduğunu ifade ederek, projenin amacına ulaşması temennisinde bulundu.

Metal bölümü 10. sınıf öğrencisi Efekan Köseoğlu da açılan atölyelerin el becerilerini geliştirmelerine imkan sağladığını, iş bulma konusunda önemli avantaj elde ettiklerine inandığını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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