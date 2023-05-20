Tescilli Çerkez peyniri, Kalkınma Ajansı desteğiyle kurulan tesiste üretiliyor

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de, Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansının desteğiyle kurulan tescilli Pınarbaşı Uzunyayla Çerkez peyniri üretim tesisi, yöredeki besiciler için gelir kapısı oldu.

Pınarbaşı ilçesi Örenşehir Mahallesi'nde yer alan eski jandarma karakol binasının Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Pınarbaşı Belediyesinin girişimiyle işletme tesisine çevrilmesiyle günlük 1 ton sütten coğrafi işaret belgesine sahip Çerkez peyniri üretilmeye başlandı.

Kafkasya'dan göç eden Çerkezler tarafından geleneksel peynirin üretildiği tesis sayesinde hem bölgedeki besiciler süt satarak kazanç sağlıyor hem de peynir satışından elde edilen gelirle 300 öğrenciye burs veriliyor.

İşletme tesisi koordinatörü Mahir Tok, AA muhabirine, tesisin kurulmasına Birleşik Kafkasya Derneğinin öncülük ettiğini söyledi.

İşletme kurulumunda önemli destekler aldıklarını belirten Tok, şunları kaydetti:

"Bu tesis, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren ORAN Kalkınma Ajansı tarafından 4 milyon lira hibe desteğiyle kuruldu. Daha önce burası karakol binasıydı. Karakol taşındıktan sonra burası için Büyükşehir Belediyesi, Pınarbaşı Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğiyle bir proje gerçekleştirdik. Projemizi ORAN Kalkınma Ajansı'na sunduk. Neticesinde 4 milyon lira hibe aldık. Bu projeyi, kendi kültürümüze ait olan Çerkez peynirimizin unutulmaması adına ve bu bölgedeki hayvancılığa destek olması amacıyla gerçekleştirdik."

Tok, işletme kurulmadan önce bölgedeki çiftçilerin sütlerini değerlendiremediğini ancak bu işletmenin onlara da gelir kapısı olduğunu dile getirdi.

- "300 öğrencimize burs veriyoruz"

Günlük 1 ton sütü işlediklerini aktaran Tok, şöyle devam etti:

"Biz bu işletmeyle sütçülük yapanların sütlerini alıyoruz ve işletmemizde peynir haline dönüştürüp ayrıca bölge hayvancılığına katkı sunuyoruz. 1 ton sütten, 1 kilo 600 gram gelen 45 paket peynir üretiyoruz. İşletmemizde 500 gramlık paketler halinde de peynir üretimi yapıyoruz. Peynir satışından elde edilen gelirle 300 öğrencimize burs veriyoruz. Bunun yanında ihtiyaç sahibi ailelere de destek oluyoruz."

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