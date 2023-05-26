Kayseri'de üretilen Türk somonunun yüzde 98'i ihraç ediliyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de üretilen Türk somonunun 98'inin ihraç edildiği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Pınarbaşı ilçesinde 1500 metre rakımda Zamantı Irmağı üzerindeki kuluçkahanelerde üretilen yumurtalar, Bahçelik ve Yamula baraj göllerinde yetişmiş somonlara dönüşüyor.

Kayseri'deki üreticilerin yanı sıra Isparta, Sinop, Elazığ ve Kahramanmaraş'tan getirilen balıklar da buradaki tesislerde işleniyor.

Balık ürünlerinin ihracatıyla ekonomiye yıllık 30 milyon doların üzerinde katkı sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, şunları kaydetti:

"2022'de ilimizde üretilen 4 bin 250 ton Türk somonu başka illerde işlenmekteyken, açılan tesisler sayesinde artık ürettiğimiz balıklar yine ilimizde işlenmektedir. Üretimini yaptığımız Türk somonunun yüzde 98'i ihraç edilmek üzere Kayseri'de işlenmeye başlanmıştır. 2023 yılında 6 bin ton balık ve balık ürünleri ihracatı hedeflenmektedir. Kayserimiz bu yıl 6 bin ton Türk Somonu üretimi ve yavru alabalıklar ile ülke ekonomisine 45 milyon dolar civarında bir katkı sağlayacaktır."

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