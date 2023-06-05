Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 5 yılda ilçelere 225 bin fidan dikmeyi planlanıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Daha yeşil bir Kayseri" sloganıyla yürütülen çalışmalar kapsamında kentteki mesire alanları, yol kenarları ve refüjlere 15 bin fidan dikimi gerçekleştirildi.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, 5 yıllık süreçte ilçelere toplam 225 bin fidan dikimi yapılması hedefleniyor.

Ağaçlandırma çalışmalarında bu yıl ise 10 ilçeye 35 bin fidan dikilecek.

- Pınarbaşı'ndaki 5 mahallede sulama suyu tesisi hizmete girdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Pınarbaşı ilçesindeki 5 mahallede Yerüstü Sulama Suyu Tesisi (YÜS) hizmete sunuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, her zaman çiftçinin yanında olduklarını belirtti.

Yatırımların hayırlı olması temennisinde bulunan Büyükkılıç, Aslanbeyli, Cinliören, Küçükgürleğen, Tersakan ve Yeregeçen mahallelerinde toplam 1500 dekarlık araziyi Yerüstü Sulama Suyu Tesisi ile buluşturarak, 100 aileye destek olunduğunu aktardı.

Proje kapsamında, toplam 6 bin 70 metre boru kullanılırken, sistem için gerekli araç gereç ve ekipman tahsis edildi.

- Bünyan'da KASKİ yatırımları

Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Bünyan'ın muhtelif mahallelerinde 4 milyon lira yatırım bedeli ile kanalizasyon şebeke hattı imalatının devam ettiğini bildirdi.

KASKİ'nin sağlıklı ve kaliteli altyapı için kent genelinde faaliyetlerini devam ettirdiğini ve özellikle altyapıda geleceği esas alarak yatırımlar yapmayı planladıklarını anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"KASKİ'miz Bünyan'da altyapıyı güçlendirecek 4 milyon liralık yatırım yapıyor. KASKİ'miz tarafından Bünyan ilçemizde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verebilmek için muhtelif bölgelerde kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştiriliyor. Proje tamamlandığında vatandaşlarımız sorunsuz, saat gibi tıkır tıkır işleyen bir altyapıya kavuşacaktır."



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