Kayseri'de arazide ot toplarken kaybolan kadın 3 gün sonra bulundu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Felahiye ilçesinde yabani ot toplarken arazide kaybolan kadın, 3 gün sonra bir çoban tarafından bulundu.

Hayvan otlatan çoban tarafından, evinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki arazide bulunan 75 yaşındaki Menşure Dumlu, arazinin engebeli olması nedeniyle traktörle alındı.

Araziden getirilerek yolda kendisini bekleyen sağlık çalışanlarına teslim edilen kadın, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Felahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen kadının, kaybolduğu süreçte topladığı otları yediği öğrenildi.

Öte yandan, Dumlu'yu bekleyen yakınları kavuşma anında sevinç yaşadı.

Yabani ot toplamak için 2 Haziran Cuma günü Cumhuriyet Mahallesi Sıtmapınarı mevkisine giden Dumlu'nun eve dönmemesi üzerine jandarma, polis ve AFAD ile bazı arama kurtarma ekipleri arama çalışması başlatmıştı.

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