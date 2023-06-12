Kayseri'de sağanak sonucu dere taştı, tarım arazilerini su bastı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı, Pınarbaşı ve Yeşilhisar ilçelerinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Yahyalı'da şiddetli yağış sonucu Mendeme Deresi taştı. Taşkın nedeniyle Kirazlı Mahallesi yolu kısa süre trafiğe kapatıldı.

Belediye ekipleri, bölgede iş makineleriyle çalışma yaptı.

Pınarbaşı ilçesinin Pazarören ve Yeregeçen mahallelerinde de şiddetli yağış sonucu tarım arazilerini su bastı.

Yeşilhisar ilçesinde de kanallardaki su seviyesi arttı. İlçeden geçen Kayseri-Niğde kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşandı.

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