Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde alabalık yavrusu üretim kapasitesi 220 milyon adede ulaştı

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KAYSERİ (AA) - Türkiye'de balık üretiminde önemli yere sahip Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde alabalık yavrusu üretim kapasitesi arttı.

İlçede 1500 metre rakımlı Uzunyayla'da yer alan Şerefiye Mahallesi'nden doğan Zamantı Irmağı ve Bahçelik Barajı üzerinde kurulan tesisler, balık piyasasında önemli rol üstleniyor.

İlçede üretilen alabalık yavruları, nakledikleri barajlardaki tesislerde yeterli büyüklüğe ulaştıktan sonra Karadeniz'deki işletmelerde Türk somonuna dönüşüyor.

Pınarbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Kayhan, AA muhabirine, ilçede alabalık üretimi yapan 21 işletme olduğunu söyledi.

Alabalık yavrusu üretiminde önemli bir yere sahip olduklarını vurgulayan Kayhan, "Bu tesislerin yüzde 90'ı yavru balık üretmekte. Gözlü yumurta üretimimiz de işletmelerimizde yapılmaktadır. Aynı zamanda porsiyonluk üretim de var." dedi.

Kayhan, suyun oksijen oranının iyi ve içme suyu kalitesinde olması ile iklim yapısının ilçeyi balık üretiminde cazip hale getirdiğini dile getirerek, "Türkiye'deki yavru alabalık üretiminin yüzde 40'ı ilçemizde yapılmaktadır. Geçen yıl işletmelerdeki kapasitemiz 200 milyon yavru balıkken bu yıl 220 milyon adede çıkmıştır." diye konuştu.

- Türk somonu olarak ihraç ediliyor

Pınarbaşı'nda üretilen yavru alabalıkların Türk somonu olarak yurt içi ve dışına gönderildiğini anlatan Kayhan, "Avrupa Birliği ülkeleri dahil olmak üzere özellikle Rusya ve Amerika gibi, dünyanın çeşitli yerlerine Türk somonu ihraç edilmektedir." ifadesini kullandı.

Uzun Yayla Alabalık Üretim Çiftliği'nde mühendis olarak görev yapan Aydın Sürmeli de elektrik ihtiyacını güneş enerjisi santrali ile karşıladıkları tesislerinin 150 milyon yumurta sağımı ve 120 milyon alabalık yavrusu üretim kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Ülkedeki balık yavrusu üretimini önemli oranda karşıladıklarını belirten Sürmeli, "2023 yılını baz aldığımız zaman daha şimdiden 45 milyonu aşkın gözlenmiş yumurta satışı gerçekleştirdik. 43 milyon civarında yavru satışımız gerçekleşti." dedi.

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