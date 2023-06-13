Evine giren kar maskeli iki kişiden birini tabancayla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evine giren kar maskeli iki kişiden birini tabancayla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

AA

Evine giren kar maskeli iki kişiden birini tabancayla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kar maskeli şekilde evine girip kendisini darbeden iki kişiden birini tabancayla öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanması sürdü.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, "kasten öldürme" ve "öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuksuz yargılanan M.A. ve "öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklu yargılanan eşinin akrabası sanık M.U.A. ile avukatlar hazır bulundu.

Sanık M.U.A, akrabasıyla evli olan ve eşini aldattığını öne sürdüğü sanık M.A'yı korkutmak için arkadaşı maktul A.Ö. ile sanığın evine gittiğini, yaralama kastı olmadığını belirterek, beraatini ve tahliyesini istedi.

Sanık M.A. ise M.U.A. ve maktul A.Ö'nün evine girip cop ve muşta ile kendisini dövüp öldürmek istediklerini iddia ederek, yatak odasına kaçtığını ve buradaki silahını alıp can havliyle ateş açtığını savundu.

Kimseyi öldürme kastı olmadığını öne süren M.A, beraatini talep etti.

Duruşmada tanık olarak dinlenen polis memuru da olay yerine vardığında evden iki el ateş sesi duyduğunu, elinde silahla kapıyı açan M.A'nın "yardım edin" diye bağırdığını, evdeki kan izlerini takip ederek odaya gittiğinde ise elinde muşta ile kar maskeli bir kişinin yerde yattığını gördüğünü anlattı.

Polis memuru, olay yerinden kimsenin kaçtığına tanık olmadığını kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanık M.U.A'nın tutukluluğunun devamına hükmederek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

İddiaya göre, İngiltere'de ikinci evliliğini yapan M.A, 9 Şubat 2022'de, tatilini geçirmek üzere bulunduğu Pınarbaşı ilçesi Gümüşgün Mahallesi Hapishane Caddesi'ndeki evine gelen eşinin yakını M.U.A. ve arkadaşı A.Ö. tarafından cop ve muşta ile darbedilmişti.

Kaçtığı yatak odasından aldığı tabanca ile ateş ederek A.Ö'yü öldüren M.A, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınıp tutuklanmış, açılan davada tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Otomobille kaçan M.U.A. ise Kayseri girişinde polis ekiplerince yakalanıp tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de imam hatip okullarının sene sonu etkinliği yapıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de imam hatip okullarının sene sonu etkinliği ...
6 bin yıllık Kültepe'de çıkarılan eserler, oyma müzede sergilenecek
YEREL HABERLER 6 bin yıllık Kültepe'de çıkarılan eserler, oyma ...
Kayseri'de 190 bin TL'lik dolandırıcılığın şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de 190 bin TL'lik dolandırıcılığın şüphelisi ...
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde alabalık yavrusu üretim kapasitesi 220 milyon adede ulaştı
YEREL HABERLER Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde alabalık yavrusu ...
Kayseri'de "Okul Öncesi Özel Eğitim Çalıştayı" düzenlendi
YEREL HABERLER Kayseri'de "Okul Öncesi Özel Eğitim Çalıştayı" ...
Kayseri'de sahte dekontla 15 kişiyi dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de sahte dekontla 15 kişiyi dolandırdığı ...
Kayseri Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Kayseri Ticaret Borsası
Kayseri'de trafikte tartıştığı kişiyi tüfekle yaralayan şüpheli kaçtı
YEREL HABERLER Kayseri'de trafikte tartıştığı kişiyi tüfekle ...
Kayseri Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kayseri Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis ...
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Melikgazi Kayseri Basketbol, Ellenberg-Wiley ve Cuic'i renklerine bağladı
YEREL HABERLER Melikgazi Kayseri Basketbol, Ellenberg-Wiley ve ...
Sarıoğlan'da Geleneksel Çocuk Oyunları etkinliği yapıldı
YEREL HABERLER Sarıoğlan'da Geleneksel Çocuk Oyunları etkinliği ...
Kayseri'de sağanak sonucu dere taştı, tarım arazilerini su bastı
YEREL HABERLER Kayseri'de sağanak sonucu dere taştı, tarım ...
Kayseri- Niğde yolunda sel nedeniyle ulaşım durdu
YEREL HABERLER Kayseri- Niğde yolunda sel nedeniyle ulaşım durdu
Kayseri'de sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Kayseri'de sağanak etkili oldu
Kayseri'de evde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Kayseri'de evde çıkan yangın söndürüldü
Kayseri'de kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Kayseri'de kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Anadolu'nun motiflerini binlerce düğüm attıkları ipek halılara nakşediyorlar
YEREL HABERLER Anadolu'nun motiflerini binlerce düğüm attıkları ipek ...
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı ...
Kayseri Havalimanı mayısta 206 bin 340 yolcuya hizmet verdi
YEREL HABERLER Kayseri Havalimanı mayısta 206 bin 340 yolcuya hizmet ...
Kayseri´de sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Kayseri´de sağanak etkili oldu
GÜNCELLEME - Kayseri'de 5 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Kayseri'de 5 kilo 750 gram uyuşturucu ...
Kayseri'de aday din görevlisi eğitimi açılış programı düzenlendi
YEREL HABERLER Kayseri'de aday din görevlisi eğitimi açılış programı ...
Kayseri Basketbol, Claudia Cuic'i kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Kayseri Basketbol, Claudia Cuic'i kadrosuna kattı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.