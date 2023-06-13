Evine giren kar maskeli iki kişiden birini tabancayla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kar maskeli şekilde evine girip kendisini darbeden iki kişiden birini tabancayla öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanması sürdü.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, "kasten öldürme" ve "öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuksuz yargılanan M.A. ve "öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklu yargılanan eşinin akrabası sanık M.U.A. ile avukatlar hazır bulundu.

Sanık M.U.A, akrabasıyla evli olan ve eşini aldattığını öne sürdüğü sanık M.A'yı korkutmak için arkadaşı maktul A.Ö. ile sanığın evine gittiğini, yaralama kastı olmadığını belirterek, beraatini ve tahliyesini istedi.

Sanık M.A. ise M.U.A. ve maktul A.Ö'nün evine girip cop ve muşta ile kendisini dövüp öldürmek istediklerini iddia ederek, yatak odasına kaçtığını ve buradaki silahını alıp can havliyle ateş açtığını savundu.

Kimseyi öldürme kastı olmadığını öne süren M.A, beraatini talep etti.

Duruşmada tanık olarak dinlenen polis memuru da olay yerine vardığında evden iki el ateş sesi duyduğunu, elinde silahla kapıyı açan M.A'nın "yardım edin" diye bağırdığını, evdeki kan izlerini takip ederek odaya gittiğinde ise elinde muşta ile kar maskeli bir kişinin yerde yattığını gördüğünü anlattı.

Polis memuru, olay yerinden kimsenin kaçtığına tanık olmadığını kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanık M.U.A'nın tutukluluğunun devamına hükmederek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

İddiaya göre, İngiltere'de ikinci evliliğini yapan M.A, 9 Şubat 2022'de, tatilini geçirmek üzere bulunduğu Pınarbaşı ilçesi Gümüşgün Mahallesi Hapishane Caddesi'ndeki evine gelen eşinin yakını M.U.A. ve arkadaşı A.Ö. tarafından cop ve muşta ile darbedilmişti.

Kaçtığı yatak odasından aldığı tabanca ile ateş ederek A.Ö'yü öldüren M.A, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınıp tutuklanmış, açılan davada tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Otomobille kaçan M.U.A. ise Kayseri girişinde polis ekiplerince yakalanıp tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.