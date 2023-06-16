Özvatan'da voleybol turnuvası tamamlandı

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KAYSERİ (AA) - Özvatan'da Kaymakamlık ve belediye ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün düzenlediği voleybol turnuvasında Yeni Mahalle Fırtına Spor şampiyon oldu.



Özvatan Spor Salonu'nda 10 takımın katıldığı turnuvanın finalinde Yeni Mahalle Spor ile Yeni Mahalle Fırtına Spor karşılaştı.



Rakibini setlerde 3-1 yenen Yeni Mahalle Fırtına Spor şampiyon oldu.



Şampiyon takıma kupa veren Kaymakam Yakup Hacıismailoğlu, turnuvaya katılan takımlara ve emeği geçen herkese teşekkür etti.



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