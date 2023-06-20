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Kayseri'de cinayet sanığı kadının yargılanmasına başlandı

AA

Kayseri'de cinayet sanığı kadının yargılanmasına başlandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de cinsel istismarına uğradığı yakınını silahla öldürdüğü iddiasıyla hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılan kadın, hakim karşısına çıktı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, 4 çocuk annesi tutuklu sanık S.A. (29), maktul M.C'nin müşteki ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık S.A. savunmasında, 11 Ekim 2022 gecesi Akkışla ilçesine bağlı Yeni Mahalle'deki evinin bahçesinde bulunan tuvalete gittiği sırada, kendisini bayıltan akrabası M.C'nin cinsel saldırısına uğradığını, ayıldıktan sonra kendi elbiselerini sobada yaktığını, daha sonra kan lekelerini gören eşi İ.A'nın ısrarı üzerine olayı anlattığını söyledi.

Maktul M.C'nin 2 gün sonra hayvanlarına baktığı sırada ahıra gelerek, olayı birine söylemesi halinde kendisini ve çocuklarını öldürmekle tehdit ettiğini ve yanında bulunan değnekle darbettiğini öne süren sanık, bu süre zarfında eşinin de kendisine inanmadığını, darbettiğini ve boşanma davası açtığını anlattı.

Eşinden şikayetçi olduğunu, gittiği kadın sığınma evinde 21 gün kaldığını ve psikolojik tedavi gördüğünü dile getiren S.A, başka bir şehre gideceği esnada kendisine sürekli ulaşmaya çalışan kocasının isteğiyle tekrar yuvasına döndüğünü belirtti.

Sanık, döndükten sonra eşinin de desteğiyle cumhuriyet savcısına giderek şikayetçi olduğu maktulün, kapısına dayanıp tehditler savurduğunu ve şikayetini geri çekmesini istediğini öne sürdü.

Bunun üzerine, maktulden korunmak için babasına ait silahı yanına aldığını ifade eden S.A, şunları kaydetti:

"Babamdan habersiz aldığım silahı çocuklar görmesin diye evde sakladım. Olay günü silahı babamın evine tekrar götürmek için evden çıktığım sırada karakoldan dönen M.C. ve ailesi ile karşılaştım. Bana ağza alınmayacak küfürler ettiler. M.C, 'Kimseyi inandıramazsın. Kocan bile inanmıyor. Akıllı ol, şikayetini geri çek. Kızın var, sana yaptıklarımın aynısını kızına da yaparım' dedi. Bunun üzerine silahı çıkardım. Bir anda patladı, M.C. yere düştü. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Karakola gidip silahı verdim, 'kurtar beni' dedim. İfadem bittikten sonra M.C'nin öldüğünü öğrendim. Pişmanım, böyle olmasını istememiştim."

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanık S.A'nın eşi İ.A. ilçede çıkan dedikodu nedeniyle ailesinin "onu boşa, yoksa seni evlatlıktan reddederiz" tehditlerine rağmen, birçok kez intihara kalkışan karısına inandığını ve sonuna kadar yanında olacağını kaydetti.

Müştekiler de sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Yeni Mahalle Kululu Caddesi'nde, 23 Ocak'ta, S.A'nın tabancayla ateş ettiği M.C. hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan kadın, tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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