Büyükkılıç, 97 yaşındaki vatandaşın işitme cihazı talebini karşıladı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, işitme cihazı talebinde bulunan 97 yaşındaki Nail Yazaroğlu'nun isteğini yerine getirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, 18 Haziran'da, AK Parti Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar ve Murat Cahid Cıngı ile gittiği Felahiye ilçesi ziyaretinde karşılaştığı Yazaroğlu'nun talebinin yerine getirilmesi için talimat verdi.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçede ikamet eden Yazaroğlu'nu evinde ziyaret etti.

Kayseri'de Ses Tıp İşitme Merkezi'ne getirilen Yazaroğlu'nun tedavisi yapıldı. Uygun işitme cihazı hazırlanarak, testi yapıldı.

İşitme cihazını kullanmaya başlayan Yazaroğlu, Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

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