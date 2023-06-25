Kayseri'de Geleneksel Yeni Yoğurt Bayramı ve Kilim Festivali yapıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Akkışla Geleneksel Yeni Yoğurt Bayramı ve Kilim Festivali’ne katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akkışla ilçesinde düzenlenen festivale katılan Vali Çiçek, buradaki coşku, birlik ve beraberliği görmenin kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Büyükkılıç da her yaş grubu ile el ele, gönül gönüle vererek bir araya geldiklerini kaydetti.

Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan ise bu kültürü geleneksel hale getirip, yaşatmaya çalıştıklarını aktardı.

Festivale, AK Parti Kayseri milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Sayın Bayar Özsoy, Akkışla Kaymakamı Salih Kartal, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

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