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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın çiftçi kooperatifi tescilli gilaburu meyvesinden sirke yaptı

AA

Kadın çiftçi kooperatifi tescilli gilaburu meyvesinden sirke yaptı

KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de faaliyet gösteren Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (KAÇEM) üyeleri, kentte yetiştirilen coğrafi işaret tescilli gilaburu meyvesinden yaptıkları sirkeyi tüketicinin beğenisine sundu.

2018 yılında kurulan KAÇEM, kendi arazilerinde atalık tohumlardan organik sertifikalı ürünler yetiştiriyor.

Salça, tarhana, erişte, marmelat, reçel, kurutulmuş meyve ve sebzeleri "Yerelde Üret Yerelde Tüket" sloganıyla hazırlayan kadın çiftçiler, yeni tatları da müşterilerine sunmaya devam ediyor.

Kadın çiftçiler son olarak Kayseri'nin Akkışla ve Bünyan ilçelerinde yetiştirilen, kentte daha çok meyve suyu olarak tüketilen gilaburunun sirkesini yaptı.

Kooperatif başkanı Şükran Baş Doğan, AA muhabirine, 2018 yılında kurulan kooperatifin 11 ortakla yoluna devam ettiğini söyledi.

Doğan, aynı zamanda Kapadokya Organik Üreticileri Birliği Derneği üyesi olduklarını ve organik tarımla ürettikleri ürünlerin heba olmaması, mamule dönüşmesi fikriyle yola çıktıklarını belirtti.

Mevsim şartlarından dolayı şu an çoğunlukla tarlada olduklarını dile getiren Doğan, mevsimine göre meyvelerden reçel, marmelat, sirke yaptıklarını, tarhana, erişte ürettiklerini, domates kurusunu toz haline getirdiklerini anlattı.

- Gilaburu sirkesi beğenildi

Doğan, gıda mühendislerinin reçeteleriyle ürün yelpazelerini genişlettiklerini, son olarak mevsiminde toplanmış gilaburu meyvelerini fermente ederek sirkesini yaptıklarını söyledi.

Uzun bekleyişin ardından sirkenin oluştuğunu belirten Doğan, şu bilgileri verdi:

"Gerçekten Kayseri damağını tuttu. Güzel tepkiler alıyoruz gilaburuyla alakalı. Gıda mühendisimizin çalıştığı formüller var. Akşamdan sabaha bunlar hemen olmuyor, formüllerin oturması gerekiyor. Gilaburu meyvesi üzümsü bir meyve, özellikle bizim Bünyan ve Akkışla ilçelerimizde yoğun yetişiyor. Sıfır şeker olduğu için diyabet hastalarının çok rahatlıkla kullanabildiği bir bitki. Böbrek taşına ve karaciğere iyi geldiği biliniyor. Ürettiğimizin tamamını tükettik. Çok az bir miktar sirkemiz kaldı. 200 litre civarında sirke üretmiştik, bu dönem ikiye katlamayı düşünüyoruz."

Sertifikalı organik tarım yaptıklarına dikkati çeken Doğan, üretim esnasında karbon ayak izinden uzak durmaya çalıştıklarını vurguladı.

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