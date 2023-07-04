Kayseri Valisi Çiçek, muhtarlarla bir araya geldi

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, muhtarlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Çiçek, düzenli olarak 16 ilçe muhtarıyla bir araya geldiklerini ifade etti.

Bugün de ilçelerde bulunan özellikle kırsal mahallelerin genel durumu hakkında muhtarlarla istişarelerde bulunmak, sorunlarına ve taleplerine bir çözüm üretmek için toplandıklarını belirten Çiçek, şunları kaydetti:

"Bundan sonra da muhtarlar toplantımızı ilçelerimize giderek, sorunları yerinde görerek, muhtarlarımızı ve vatandaşlarımızı dinleyerek gerçekleştirmeye devam edeceğiz. İlimizdeki bütün muhtarlar ile her zaman çok iyi bir diyaloğumuz var. Muhtarlarımız diledikleri zaman bize ulaşabiliyorlar, taleplerini iletebiliyorlar. Bizler de aynı şekilde kendileriyle sürekli iletişim kurabiliyoruz. Muhtarlarımız mahallelerimizde bizim gözümüz, kulağımız. Bizim çalışmalarımızda bizlere yardımcı oluyorlar. Her türlü desteği veriyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum."

Toplantıdan dolayı memnuniyetlerini dile getiren muhtarlar da kendilerini hiçbir zaman geri çevirmeyen, ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlarımızı çözmek için azami gayret gösteren Çiçek'e teşekkür etti.

Toplantıya, vali yardımcıları Abdullah Kalkan, Şenol Esmer, Şemseddin Erkaya ve Adnan Tezcan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile Talas, Kocasinan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Develi, Bünyan, Sarız, Tomarza, Melikgazi, İncesu, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinden mahalle muhtarları katıldı.​​​​​​​

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