Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, 5 personel, araç, gereç ve ekipmanla Bartın'daki sel felaketinde yaraları sarmak için destek veriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentten yola çıkan 5 personel, fox motopomp, 2 çamur tipi motopomp, 3 dalgıç pompa, jeneratör, 3 uzatma kablosu, 6 B Tipi hortum, 4 rekor anahtarı, 2 peli el aydınlatma, 2 benzin bidonu, 4 ala hortum, 5 can yeleği, ip ve çanta tipi peli aydınlatma olmak üzere toplam 35 malzeme ile birlikte Bartın'da görev alıyor.

- Üreticiye kovan desteği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 800 üreticiye 2 milyon 260 bin liralık arılı kovan desteği sağlayacak.

"Zenginleştirilmiş Bitki Çeşitliliği ile Arıcılığın ve Yenilikçi Arı Ürünlerinin Yaygınlaştırılma Projesi" kapsamında kovan dağıtılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, çiçek çeşitliliği yönünden zengin iller arasında olan ve mevcut çiçek potansiyeli arıcılık için sağlam bir temel oluşturan Kayseri'de aracılığın daha da gelişmesi adına hazırlanan projeye destek vereceklerini belirtti.

Büyükkılıç, projenin Kayseri'de Özvatan, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Talas, Pınarbaşı ve Sarız olmak üzere 7 ilçede uygulandığını kaydetti.

- Talas'tan örnek afet sistemi

Talas Belediyesi, afet öncesi, afet anı ve sonrasındaki kriz yönetimi için Talas Belediyesi Afet ve Kent Bilgi Sistemi kuruyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Harita Dairesi Başkanı İbrahim Cankurt, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Halil Ulutabanca, harita mühendisi Sedat Bakıcı, Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Muammer Tün, Bünyan Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Deniz Güney, Talas Belediye Başkan Yardımcısı Etem Mezgitli ve harita mühendisi Bora Akkaya gibi bilim insanları ile teknik elemanlar ve belediye görevlilerinden oluşan kurul bir araya geldi.

Çevrimiçi yapılan toplantıda deprem, sel, yangın, fırtına gibi doğal afetlerde etkin hareket edilebilmesi için Talas Belediyesi Afet Kent Bilgi Sistemi'nin yol haritası çizildi.

Buna göre afet öncesi, anı ve sonrasındaki çalışmaların rotası oluşturuldu. Bu kapsamda Talas Belediyesi 3 boyutlu veri sistemi pilot bölge olarak seçilerek çalışmalar başladı.

- Kocasinan'da eski çocuk oyunları hatırlanıyor

Kocasinan Belediyesi, yaz tatili dolayısıyla çocuklara yönelik düzenlediği eski sokak oyunlarının yer aldığı şenliklerin ilkini Yemliha Mahallesi'nde gerçekleştirdi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, her hafta değişik günlerde ve farklı mahallelerde sokak oyunları ile çocukları eğlendirmeye ve ailelere de geçmişte oynadıkları oyunları hatırlatmaya çalıştıklarını belirtti.

Çocukları sanal ortamdan biraz da olsa kurtararak, gelenek ve görenekleri yansıtan oyunlarla ve gösterilerle buluşturmak istediklerini aktaran Çolakbayrakdar, "Sokak oyunlarıyla çocuklarımız hem eğlenmenin ve paylaşmanın hem de yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğunu görecek. Biz onların daha huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çocuklar, halat çekme, sandalye kapmaca, yumurta taşıma ve çuval yarışı ile eğlendi, vantrolog etkinliğini izledi.

- Büyükşehir Belediyesinin RES projesi uygunluk aldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin kurmayı planladığı Rüzgar Enerji Santrali (RES), Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan teknik değerlendirmede uygunluk aldı.

Kayseri Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mehmet Canbulut, İncesu ilçesi Fırınönü bölgesinde RES kurulmasına yönelik bir süredir çalışma yürüttüklerini aktardı.

RES sahası için ilgili kurumlarca yapılan teknik değerlendirme sonucu uygunluk alarak önemli bir aşama kaydettiklerini belirten Canbulut, "Önümüzde aşmamız gereken birkaç önemli adım daha var. Tüm bunları aşıp 22 megavatlık santral kurulumunun tamamlanmasının ardından yılda 70 milyon kilovat/saatin üzerinde enerji üretimi sağlayacak önemli bir tesisi şehrimize kazandırmış olacağız." ifadelerini kullandı.