"Soğanlı Vadisi Foto Maratonu" tanıtıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı ile Suretialem Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği işbirliğiyle düzenlenecek "Soğanlı Vadisi Foto Maratonu"nun tanıtımı yapıldı.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ndeki tanıtım toplantısına katılan Vali Gökmen Çiçek, kentte son yıllarda turizm konusunda seferberlik başlatıldığını söyledi.

Özellikle kırsaldaki turizm alanlarının revize edilmesi, ortaya çıkarılması ve tanıtılması amacıyla yoğun çalışma içerisinde olduklarını vurgulayan Çiçek, "Bu kapsamda, Soğanlı Vadisi, Yahyalı ilçesindeki şelaleler ve sallanan köprü, Bünyan ilçesindeki cam teras projesi gibi birçok çalışma yapıldı. Turizm kısa vadede ekonomik dönüş yapan bir alan." dedi.

Çiçek, foto maratonların turizm bölgelerinin tanıtılmasına önemli katkı sunduğunu da belirtti.

Suretialem Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği Başkanı Yusuf Kartal da foto maratonun, seçilen bölgeleri fotoğraflarla zenginleştirme amacı taşıdığını dile getirdi.

Fotoğrafseverler, 27-30 Temmuz'daki etkinlik kapsamında Soğanlı Vadisi ve Hürmetçi Sazlığı başta olmak üzere Kayseri Kültür Yolu güzergahında fotoğraf çekecek.

Maraton sonunda jürinin değerlendirmesiyle birinciye 15 bin, ikinciye 12 bin, üçüncüye 10 bin lira, ORAN Kalkınma Ajansı Özel Ödülü ve Kayseri Valiliği Özel Ödülü kapsamında 5'er bin lira, 3 mansiyona 3'er bin lira ve sergilenmeye değer görülen 30 fotoğraf için de 1000'er lira ödül verilecek.