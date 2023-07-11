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        Felahiye İlçe Emniyet Müdürlüğünde şehit anı köşesi oluşturuldu

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 16:51
        Felahiye İlçe Emniyet Müdürlüğünde şehit anı köşesi oluşturuldu

        KAYSERİ (AA) - Felahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında, şehit Polis Memuru Kürşad Çağıran adına anı köşesi oluşturuldu.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yaparken 1 Nisan 2001'de terör örgütü mensupları tarafından ekip aracına düzenlenen silahlı saldırı sonucu arkadaşı ile şehit düşen Çağıran için İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında oluşturulan anı köşesinin açılışı için tören düzenlendi.

        Törene şehidin ailesi ve yakınları, Kaymakam Vekili Turgut Gülen, Belediye Başkanı Vural Coşkun, İl Emniyet Müdür Vekili Turgut Karakaya ve davetliler katıldı.

        İlçe Müftüsü Ömer Yaşkabak'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duasının ardından konuşan Kaymakam Vekili Turgut Gülen, "Şehidimizin mekanı cennet olsun. Bize arkasından dua etmek, güzelliklerini anlatmak düşüyor. Bütün şehitlerimiz vatan için bu devlet için bizler için çok kıymetliler. İlçemizde şehidimizin isminin verildiği polis merkezi bulunmakta. Bu merkezde de şehidimizin anılarını yaşatacak köşemiz yapıldı. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

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