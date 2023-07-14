Vali Çiçek, 15 Temmuz şehitlerinin ailelerini ziyaret etti

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 15 Temmuz şehitleri özel harekat polisleri Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit'in ailelerini ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Çiçek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, hain darbe girişimi sırasında Ankara Özel Harekat Başkanlığında görev yaparken şehit edilen Kübra Doğanay'ın Yeşilhisar'daki ailesini ziyaret etti.

Doğanay'ın ailesi ile görüşen Çiçek, "Şehidimizin kahramanlığını, sizlerin fedakarlığını aziz milletimiz asla unutmayacaktır. Millet olarak size minnettarız, şehidimize Allahtan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Doğanay'ın kabrini de ziyaret eden Çiçek, dua ederek karanfil bıraktı.

Daha sonra Bünyan'a geçen Çiçek, burada şehit Cennet Yiğit’in ailesini ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Çiçek, "Şehitlerimize çok şey borçluyuz. Cennet kızımızın ailesi olarak sizler böyle bir evlat yetiştirdiğiniz için ne kadar gurur duysanız azdır. Böyle bir evlat yetiştirdiğiniz için bizler de size minnettarız. Allah şehit kızımızın şefaatine bizleri nail eylesin. Her zaman şehit ailelerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Yiğit'in özel eşyalarının ve şehadeti sırasında yanında bulunan eşyaların sergilendiği Cennet Yiğit Anı Evi'ni gezen Çiçek, buradan Yiğit'in kabrini geçerek dua edip karanfil bıraktı.

Vali Çiçek'e ziyaretlerinde Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, il ve ilçe protokolü eşlik etti.