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        Özvatan Kaymakamı Yakup Hacıismailoğlu ilçeden ayrıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 15:28
        Özvatan Kaymakamı Yakup Hacıismailoğlu ilçeden ayrıldı

        KAYSERİ (AA) - Özvatan Kaymakamlığından ayrılan Yakup Hacıismailoğlu, veda mesajı yayımladı.

        Hacıismailoğlu, mesajında, dil eğitimi dolayısıyla görevinden ayrıldığını belirtti.

        Özvatan'daki görevi boyunca vatandaşa hizmet etmek için elinden geleni yaptığını vurgulayan Hacıismailoğlu, "Çalıştığım süre içerisinde bizlerden desteklerini esirgemeyen Vali Gökmen Çiçek'e, Belediye Başkanı Halit Demir'e, ilçemizdeki tüm kamu kurum ve kuruluş çalışanlarına, muhtarlarımıza, Kaymakamlıktaki bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Hacıismailoğlu, yaklaşık 1 yıl önce Özvatan Kaymakamlığına atanmıştı.

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