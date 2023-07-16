Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Özvatan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 00:23
        Özvatan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

        KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Özvatan ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

        Etkinlikler kapsamında ilk olarak, ilçe protokolü, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları ve gazilerin katılımıyla şehit kabirleri ziyaret edildi.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından Merkez Camisi'nde mevlit okundu.

        Daha sonra ilçe protokolü ve vatandaşların katılımıyla bayraklarla yürüyüş düzenlendi.

        Kaymakam Yakup Hacıismailoğlu ve Belediye Başkanı Halit Demir'in konuşmalarından sonra 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan sinevizyon gösterisi izlendi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de 2 minibüs ile kamyonet çarpıştı: 12 yaralı
        Kayseri'de 2 minibüs ile kamyonet çarpıştı: 12 yaralı
        (ÖZEL) Fatih Tekke: Güçlü bir kadro yapmak için çaba sarf ediyoruz
        (ÖZEL) Fatih Tekke: Güçlü bir kadro yapmak için çaba sarf ediyoruz
        Şehit Komiser Yardımcısı Kübra'nın annesi: Acılarımız ilk günkü gibi taze
        Şehit Komiser Yardımcısı Kübra'nın annesi: Acılarımız ilk günkü gibi taze
        Yargıtay, ilişki teklifini reddeden kadını bıçaklayan profesöre verilen cezayı onadı
        Yargıtay, ilişki teklifini reddeden kadını bıçaklayan profesöre verilen cezayı onadı
        Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ameliyat edildi
        Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ameliyat edildi
        Yargıtay, DEAŞ´ın sözde Telafer emirine verilen cezayı onadı 
        Yargıtay, DEAŞ´ın sözde Telafer emirine verilen cezayı onadı 