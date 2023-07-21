Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Vali Gökmen Çiçek, Yahyalı'da ziyaretlerde bulundu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 09:47
        Vali Gökmen Çiçek, Yahyalı'da ziyaretlerde bulundu

        KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yahyalı ilçesine ziyaret gerçekleştirdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Çiçek'i Yahyalı'da Kaymakam Mehmet Kaya, Belediye Başkanı Esat Öztürk, il ve ilçe protokolü karşıladı.

        Derebağ Şelalesi'ne geçerek bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı Çiçek, ilçe merkezinde vatandaş ve esnafla bir araya geldi.

        Vatandaş buluşmasının ardından Çiçek, ilçede faaliyet gösteren ve önemli istihdam sağlayan fabrika ve atölyeleri gezerek, firmaların çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Çiçek, turizme yeni kazandırılan Yeşilköy Şelalesi'ni de gezdi.

        Buradaki yatırım çalışmalarında gelinen son durum hakkında bilgi alan Çiçek, "Yeşilköy Şelalesi, inmek için yaptığımız 350 basamaklı merdiven, seyir terası ve çevre düzenlemeleri ile bölge turizmine hareketlilik kazandıracak bir yer. Burası görülmeye değer muhteşem bir yer." ifadelerini kullandı.

        Vali Çiçek'e Yahyalı ziyaretinde AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy da eşlik etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Yol isteyen taksiye çarptı! Sürücüyü darp etti
        Yol isteyen taksiye çarptı! Sürücüyü darp etti
        Düzenlemeye aykırı ilan sayısı 7 bine geriledi
        Düzenlemeye aykırı ilan sayısı 7 bine geriledi
        Sultanlar'ın asi ruhu: Ebrar Karakurt!
        Sultanlar'ın asi ruhu: Ebrar Karakurt!
        Patlama anı böyle kaydedildi!
        Patlama anı böyle kaydedildi!
        Mert Müldür derbisi!
        Mert Müldür derbisi!
        Netflix'in abone sayısı, şifre paylaşımının sona ermesiyle 'sıçradı'
        Netflix'in abone sayısı, şifre paylaşımının sona ermesiyle 'sıçradı'
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Kasap kira derdinde!
        Kasap kira derdinde!
        Bursa'da feci kazada acı tesadüf: 1 ölü
        Bursa'da feci kazada acı tesadüf: 1 ölü
        Gönderme yapmamış
        Gönderme yapmamış
        Amsterdam'da büyük yolcu gemileri yasaklandı
        Amsterdam'da büyük yolcu gemileri yasaklandı
        "Seni özlemek de güzel"
        "Seni özlemek de güzel"
        Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normallerinin üzerinde
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normallerinin üzerinde
        İşsizlik Fonu pandemi şokunu atlattı
        İşsizlik Fonu pandemi şokunu atlattı
        BTK'dan Twitter'a reklam yasağı
        BTK'dan Twitter'a reklam yasağı
        Miras kavgası kanlı bitti: 2 dayısını öldürdü
        Miras kavgası kanlı bitti: 2 dayısını öldürdü
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu

        Benzer Haberler

        Karaman'daki çelik yelekli cinayet davasında 4 sanığa tahliye
        Karaman'daki çelik yelekli cinayet davasında 4 sanığa tahliye
        Kayseri'de 30 yıl hapisle aranan 2 hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 30 yıl hapisle aranan 2 hükümlü yakalandı
        Mezarlıkta eski kız arkadaşını bıçaklayan 15 yaşındaki sanığın cezası onandı
        Mezarlıkta eski kız arkadaşını bıçaklayan 15 yaşındaki sanığın cezası onandı
        Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Mutsuzum
        Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Mutsuzum
        'Falaka' davası sanığına hapis cezası kararı bozuldu
        'Falaka' davası sanığına hapis cezası kararı bozuldu
        Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Transfer tahtası öyle ya da böyle açılacak
        Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Transfer tahtası öyle ya da böyle açılacak