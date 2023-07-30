Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yerli ve yabancı sporcuların katılımıyla düzenlenen Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın Grand Prix Kültepe etabı koşuldu.
Etaba, Anadolu Harikalar Diyarı'ndan başlayan 5 ülkeden 51 sporcu, 141 kilometrelik zorlu parkurda pedal çevirdi.
Sporcular, Bünyan ve Sarıoğlan ilçelerinden geçerek start noktasında yarışı tamamladı.
Yarışlarda birinci Kazak sporcu Daniil Marukhin, ikinci Eritre'den Natnael Berhane, üçüncü ise Kazak sporcu Kuzmin Anton oldu.
Yarışmada derece giren bisikletçilere madalya, çiçek ve kupadan oluşan ödülleri, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman tarafından verildi.