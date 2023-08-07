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        Özvatan Belediyesi 7. Geleneksel Kültür, Turizm ve Bal Festivali düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 14:20
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        Özvatan Belediyesi 7. Geleneksel Kültür, Turizm ve Bal Festivali düzenlendi
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        KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Özvatan ilçesinde 7. Geleneksel Kültür, Turizm ve Bal Festivali yapıldı.

        Festivale, Belediye Başkanı Halit Demir'in yanı sıra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Folklor gösterileri gibi etkinliklerin olduğu festival sanatçılar Ahmet Şafak ve Nazlı Öksüz'ün konserleriyle devam etti.

        Katılımcılara pilav ikram edilen festival etkinliklerin ardından sona erdi.

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