Kayseri'de "Anka Vakfı 1. Açık Hava Heykel Sempozyumu" düzenlenecek

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlük Güzel Sanatlar Bölümü ve Anka Vakfı işbirliğiyle 26 Ağustos-3 Eylül'de "Anka Vakfı 1. Açık Hava Heykel Sempozyumu" düzenlenecek.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, sempozyumla, Anadolu'da sanatın gündelik yaşamdaki varoluşunun desteklenmesi, doğa ile tarımın insanla ve sanatla, bireyle ve yaratıcılıkla bağlantısının vurgulanması, sanatçıların doğa, tarım, sürdürülebilir yaşam alanında düşünmeye teşvik edilmesi, sanat alanında yetenekli, yaratıcı ve çalışkan kişilerin desteklenmesi amaçlanıyor.

Bünyan ilçesindeki Anka Vakfı Genç Bahçesi'nde gerçekleştirilecek sempozyumun son gününde, katılımcılara belge takdiminde bulunulacak.

Bünsa AŞ sponsorluğunda yapılacak sempozyum süresince, metal atıklardan tasarlanarak üretilen heykeller sanatseverlerle buluşacak.

Öte yandan, Anka Vakfı işbirliğiyle 4 yıldır "Bozkırın Ruhu Açık Hava Heykel Yarışması" düzenleniyor. Yarışma sonucunda dereceye giren genç sanatçılar, vakıf tarafından ödüllendiriliyor, heykeller ise vakıf tesislerinde doğa ortamında sergileniyor.