Kayseri'de TAKE Projesi kapsamında yazlık buğday hasadı yapıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında tohum dağıtılan Pınarbaşı ilçesinde yazlık buğday hasadı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırkpınar Mahallesi'ndeki hasada İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Sami Yılmaz, İl Müdür Yardımcısı Ayhan Temiz ve ilçe müdürlüğü teknik ekipleri katıldı.

Yılmaz, proje çerçevesinde çiftçilere, hububat, aspir, yem bitkisi tohumları ve sebze fidesi teminine kadar farklı alanlarda destekler sağladıklarını ifade etti.

Yazlık buğday üretiminin Kayseri'de geçmişte yapıldığını ancak zaman içinde unutulduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Biz ilk olarak 2021 üretim sezonunda çok kısa sürede uygulamaya aldığımız proje ile bu kadim toprakların kıymetli çiftçilerine zaman içinde unutulan yazlık buğday ekimini tekrar hatırlatmış olduk. Yazlık buğday projesi sayesinde nadas alanlarımızı daraltarak üretimimizi artırma gayesiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2023 yılında da Ceylanpınar TİGEM işletmesinden 456 bin kilogram Ceyhan-99 çeşidi sertifikalı yazlık buğday tohumu temin ederek çiftçilerimizin kullanımına sunduk. Ağırlıklı olarak Pınarbaşı ilçesi Uzunyayla bölgesi olmak üzere ilimizde yaklaşık 20 bin dekar alanda ekimi yapıldı. Bu bölgenin seçilmesinin nedeni ise yazlık buğdayın yüksek rakımlı bölgelere daha uygun olmasıdır. Nadasa bırakılacak bu alanların üretime kazandırılmasıyla hem çiftçilerimize hem de ülkemiz ekonomisine katkı sağladık."

Çiftçi Kenan Aydemir de bakanlık tarafından verilen yazlık buğday tohumunu 3 yıldır denediğini ifade etti. Aydemir, bu yıl 400 dekar alanda ektiği tohumlardan dekar başına 350 kilogram ürün aldığını ve ürün kalitesinden çok memnun olduğunu belirtti.