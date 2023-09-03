Kayseri ve ilçelerinde kuvvetli yağış sonrası sel meydana geldi

KAYSERİ (AA) - Kayseri ve ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış sele neden oldu.

Bünyan ilçesine bağlı Kahveci köyünde yağışın ardından su taşkınları yaşandı, selin dereye düşürdüğü kamyon, bir süre sürüklendikten sonra köprü altında sıkıştı.

Bölgeye giden Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen ile Belediye Başkanı Özkan Altun, köy sakinlerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Doğal afetin köyde en şiddetli şekilde kendisini gösterdiğini belirten Altun, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri burada. Bir can kaybımız yok, özellikle hasat zamanı olduğundan tohumluk buğdaylar dışarda olduğu için onları selin götürdüğünü, bunların da telafi edileceğini öğrendik. Vatandaşlarımızı tahliye etmemizi gerektiren bir durum yok, yağmur şu an devam ediyor. Yarın ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına başlayacak." diye konuştu.

Özvatan ilçesi Kermelik Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan ve devam eden yağışla vadiden inen kaya parçaları, Özvatan- Kayseri kara yolunu ulaşıma kapattı. Jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yol trafiğe açıldı.

Talas ilçesinde de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçede aniden bastıran sağanak, Tablakaya Mahallesi'nde su birikintilerine neden oldu. Araçlar trafikte güçlükle ilerlerken, sokakta olan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.