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        Kayseri'de belediyeler selden etkilenen bölgelerde temizlik çalışması başlattı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, dün kentte sağanak sonrası meydana gelen selin ardından temizlik çalışması başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 18:38 Güncelleme: 04.09.2023 - 18:40
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        Kayseri'de belediyeler selden etkilenen bölgelerde temizlik çalışması başlattı
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        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kuvvetli yağıştan olumsuz etkilenen Bünyan ilçesi Kahveci Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

        İlçe sakinlerine geçmiş olsun dileğinde bulunan Büyükkılıç, "Dün akşam üzeri yağmurun buraya yoğun bir şekilde kısa sürede yağmasıyla taşkın kanalıyla Devlet Su İşleri'nin ıslah projesine rağmen ister istemez dallar, ağaçlar, kayalar yukarıdan gelince böyle bir tablo oluşmuş. Ayrıca tohumlarla, samanlarla ilgili mağduriyet oluşmuş, bir kamyonet sürüklenmişti. Onlarla ilgili tespitlerimizi yaptık." ifadelerini kullandı.

        Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ve Bünyan Belediyesinin el ele vererek selden kaynaklı mağduriyetin giderileceğini kaydetti.

        Tüm ekiplere talimat verdiklerini ifade eden Büyükkılıç, itfaiye ve KASKİ ekiplerinin temizleme ve onarım çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

        Melikgazi Belediyesi de ilçede dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası yollarda oluşan hasarı onarırken, bir yandan da yollardaki çamuru temizliyor.

        Ekiplerin en çok etkilenen Erenköy Mahallesi Karadere Caddesi'nde ve hasar gören evlerde temizlik çalışması yaptığını aktaran Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçenin bazı sokaklarında ve evlerde hasar meydana geldiğini anımsattı.

        Ekiplerin mağduriyetleri gidermek için seferber olduğunu belirten Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak vakit kaybetmeden bakım ve temizlik çalışmalarına geceden beri devam ediyoruz. Şu ana kadar yapmış olduğumuz alt yapı ve üst yapı çalışmaları sayesinde ilçemiz yağmurdan ağır hasar almamıştır. Alt yapı ve üst yapı çalışmalarımıza aynı disiplin ve yoğunlukla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Kentte dün kuvvetli yağış sonrası il merkezinde ve ilçelerde çeşitli bölgelerde sel meydana gelmişti.

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