Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Mübadelede Yunanistan'a göçen vatandaşların torunları Özvatan'ı ziyaret etti

        Mübadelede Türkiye'den Yunanistan'a göç eden Rum vatandaşların torunları atalarının yaşadığı Kayseri'nin Özvatan ilçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 10:38 Güncelleme: 05.09.2023 - 10:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mübadelede Yunanistan'a göçen vatandaşların torunları Özvatan'ı ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması'nın ardından Özvatan'dan Yunanistan'a göç eden Rum vatandaşların torunları yaklaşık 100 kişilik kafileyle ilçeye geldi.

        Kafileyi Cumhuriyet Meydanı'nda Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir karşıladı.

        Başkan Demir eşliğinde tarihi çan kulesi ile Taşlık ve Kavaklı mahallelerini gezen kafile, ikram edilen yemeğin ardından ilçeden ayrıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eskiden böyleydi! O göl bu hale geldi!
        Eskiden böyleydi! O göl bu hale geldi!
        Enflasyonda sigara sarmalı
        Enflasyonda sigara sarmalı
        Cimbom'da gözler yabancı kontenjanında
        Cimbom'da gözler yabancı kontenjanında
        Okul servislerinde son hazırlıklar yapılıyor
        Okul servislerinde son hazırlıklar yapılıyor
        Af beklentisi yaylaları tehdit ediyor!
        Af beklentisi yaylaları tehdit ediyor!
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde ekonomi ve diplomasi trafiği
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde ekonomi ve diplomasi trafiği
        Venedik'in güzelleri
        Venedik'in güzelleri
        Adana'da korkunç olay! Balkonda uyuyan çocuk vuruldu!
        Adana'da korkunç olay! Balkonda uyuyan çocuk vuruldu!
        Kaza anını anlattı: Yan yatıp, sürüklendik
        Kaza anını anlattı: Yan yatıp, sürüklendik
        Sele kapılan Asel bebek balçıkta aranıyor!
        Sele kapılan Asel bebek balçıkta aranıyor!
        Erdoğan-Putin görüşmesinde gündem olan anlar
        Erdoğan-Putin görüşmesinde gündem olan anlar
        Gençler borsaya hücum etti
        Gençler borsaya hücum etti
        Şebeke suyu... 150 kişi hastanelik oldu!
        Şebeke suyu... 150 kişi hastanelik oldu!
        Galatasaray iki transferi birden açıkladı
        Galatasaray iki transferi birden açıkladı
        8 ayda milyonlarca kişi sokaklara indi!
        8 ayda milyonlarca kişi sokaklara indi!
        Yağmur alarmı! Bu şehirler dikkat...
        Yağmur alarmı! Bu şehirler dikkat...
        "Arsa kiralama modeliyle maliyetin yüzde 50'den fazla düşme şansı var"
        "Arsa kiralama modeliyle maliyetin yüzde 50'den fazla düşme şansı var"
        Yok böyle kutlama!
        Yok böyle kutlama!
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        Eric Bailly Beşiktaş'ta
        Eric Bailly Beşiktaş'ta

        Benzer Haberler

        Erciyes Cup'ta ilk gün tamamlandı
        Erciyes Cup'ta ilk gün tamamlandı
        Kayseri'de firari hükümlü, su oluğuna tutunarak kaçmaya çalışırken yakaland...
        Kayseri'de firari hükümlü, su oluğuna tutunarak kaçmaya çalışırken yakaland...
        Basketbol: 17. Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası
        Basketbol: 17. Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası
        Polis baskınında evindeki tahliye borusundan kaçmaya çalışırken yakalandı
        Polis baskınında evindeki tahliye borusundan kaçmaya çalışırken yakalandı
        Kayseri'de "E Ticarette Kazanan Kadınlar" eğitimi başladı
        Kayseri'de "E Ticarette Kazanan Kadınlar" eğitimi başladı
        Kayseri'de belediyeler selden etkilenen bölgelerde temizlik çalışması başla...
        Kayseri'de belediyeler selden etkilenen bölgelerde temizlik çalışması başla...