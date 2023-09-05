Mübadelede Yunanistan'a göçen vatandaşların torunları Özvatan'ı ziyaret etti
Mübadelede Türkiye'den Yunanistan'a göç eden Rum vatandaşların torunları atalarının yaşadığı Kayseri'nin Özvatan ilçesini ziyaret etti.
Giriş: 05.09.2023 - 10:38 Güncelleme: 05.09.2023 - 10:38
1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması'nın ardından Özvatan'dan Yunanistan'a göç eden Rum vatandaşların torunları yaklaşık 100 kişilik kafileyle ilçeye geldi.
Kafileyi Cumhuriyet Meydanı'nda Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir karşıladı.
Başkan Demir eşliğinde tarihi çan kulesi ile Taşlık ve Kavaklı mahallelerini gezen kafile, ikram edilen yemeğin ardından ilçeden ayrıldı.