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        Kayseri'de trenle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kayseri'nin Bünyan ilçesinde hemzemin geçitte trenle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 21:26 Güncelleme: 05.09.2023 - 21:26
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        Kayseri'de trenle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Alınan bilgiye göre, yük treni Sultanhanı mevkisindeki hemzemin geçitte 38 NV 423 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Kazayı görenler jandarma ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

        Yaralanan otomobil sürücüsü A.K. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Olayla ilgili incelemenin ardından kaza yapan tren yoluna devam etti.

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