Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Savruk başkanlığında, Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda 20 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edildi.

Toplantıda, Talas Belediyesine 120 milyon TL, Yeşilhisar Belediyesine 45 milyon 275 bin TL ve Sarız Belediyesine 15 milyon TL ek bütçe verilmesine ilişkin talepler de görüşüldü.

Talepler, meclis üyelerince kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın, meclis üyelerine afet konulu sunum yaptı.