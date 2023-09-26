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        Kayseri'nin tescilli İncesu üzümü depremzedelere dağıtıldı

        İncesu Belediyesi, 6 Şubat'ta deprem meydana gelen Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki afetzedelere 2 ton üzüm dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 12:51 Güncelleme: 26.09.2023 - 13:35
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        Kayseri'nin tescilli İncesu üzümü depremzedelere dağıtıldı
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        İncesu Belediyesi, 6 Şubat'ta deprem meydana gelen Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki afetzedelere 2 ton üzüm dağıttı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İncesu bağlarından toplanıp kutulanan üzümler Ericek, Çardaklı ve Göksun'daki konteyner kentlerde yaşayan depremzede ailelere teslim edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, her fırsatta kardeş ilçeleri Göksun'un yanında olmaya gayret ettiklerini belirtti.

        Bu yıl üzüm festivalinde sanatçı için kullanacakları bütçeyle 5 bin depremzede öğrenciye kırtasiye malzemesi dağıttıklarını aktaran İlmek, şunları kaydetti:

        "Bugün de ilçemizin simgesi olan coğrafi tescilli 2 ton üzümü depremzede kardeşlerimize ulaştırdık. Onların da ağızlarını tatlandırmak istedik. Belediye personelimiz Ericek, Çardaklı, Göksun'daki konteyner kentlerde bulunan depremzedelerimize ilçemizim simgesi olan üzümü dağıttı. Her fırsatta kardeş ilçemizin yanında olacağız. Bizler 'Komşusu açken, tok olan bizden değildir.' düşüncesi ile çalışıyoruz. Elimizde olan ne varsa onlarındır. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Devletimizin eli depremzedelerimizin üzerinde olmaya devam edecek."

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