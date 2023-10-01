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        Kayserispor Başkanı Çamlı, Almanya'da Kayserisporlular ile bir araya geldi

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, Almanya'da Avrupalı Kayserisporlular toplantısına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 20:31 Güncelleme: 01.10.2023 - 20:38
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        Kayserispor Başkanı Çamlı, Almanya'da Kayserisporlular ile bir araya geldi
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, Almanya'da Avrupalı Kayserisporlular toplantısına katıldı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre Almanya'nın Stuttgart kentinde Stuttgart Özvatanlılar Derneği'nde gerçekleşen buluşmada konuşan Çamlı, Avrupa'da Kayserispor'a gönül veren hemşerileri ile buluşmaktan şeref duyduğunu belirtti.

        Programı düzenleyenlere teşekkür eden Çamlı, "Bugüne kadar takımımıza vermiş olduğunuz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Şu an devam eden 10 bin üye kampanyası için de desteğinizi bekliyoruz. Ayrıca, Avrupa'dan da takımımıza yöneticiler alacağız." ifadelerini kullandı.

        Toplantıya, Avrupa Kayserililer Birliği Genel Başkanı Muzaffer Polat, Özvatanlılar Derneği Başkanı Hayati Karazehir, Avrupa Kayserisporlular kurucu üyeleri Ali Bağıran, Hasan Irmak, Salim Cirit, Ali Hizar, Ali Başhoruz, Yusuf Eroğlu ve davetliler katıldı.

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