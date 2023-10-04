Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Sarız'da muhtarlarla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sarız ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sarız Kadın ve Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen muhtarlar toplantısına katılan Büyükkılıç, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kırkısrak Mahallesi’nde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı ifade etti.

Başkan Büyükkılıç'ın telefonla aradığı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de hasarların giderilmesi konusunda üzerlerine düşen neyse yerine getireceklerini ifade etti.

Muhtarlar ise hem deprem sonrası desteklerinden hem de ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.