Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Sarız'da muhtarlarla buluştu

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sarız ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 13:02 Güncelleme: 04.10.2023 - 13:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Sarız'da muhtarlarla buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sarız ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sarız Kadın ve Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen muhtarlar toplantısına katılan Büyükkılıç, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kırkısrak Mahallesi’nde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı ifade etti.

        Başkan Büyükkılıç'ın telefonla aradığı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de hasarların giderilmesi konusunda üzerlerine düşen neyse yerine getireceklerini ifade etti.

        Muhtarlar ise hem deprem sonrası desteklerinden hem de ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hava harekatının detayları ortaya çıktı!
        Hava harekatının detayları ortaya çıktı!
        YSK Başkanı Habertürk'e konuştu! "İlk genelgemiz..."
        YSK Başkanı Habertürk'e konuştu! "İlk genelgemiz..."
        2023 Nobel Kimya Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Kimya Ödülü'nün kazananları açıklandı
        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        Yangına müdahale eden itfaiye eri yaşamını yitirdi!
        Yangına müdahale eden itfaiye eri yaşamını yitirdi!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Ayılar kampçıların minibüsüne daldı
        Ayılar kampçıların minibüsüne daldı
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Kahvehanede öldürülmüştü! Katili kiracısı çıktı!
        Kahvehanede öldürülmüştü! Katili kiracısı çıktı!
        Görenler şaştı kaldı! Gelinlikleri dere yakınına attılar
        Görenler şaştı kaldı! Gelinlikleri dere yakınına attılar
        Eylül'de ihracat rekoru!
        Eylül'de ihracat rekoru!
        Son filmlerini izleyemediler
        Son filmlerini izleyemediler
        Tesadüfen Nobel
        Tesadüfen Nobel
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"

        Benzer Haberler

        Kayseri Ticaret Borsası
        Kayseri Ticaret Borsası
        Erciyes'in zirvesi karla kaplandı
        Erciyes'in zirvesi karla kaplandı
        Teröristlerin öldürdüğü veterinerin soruşturma dosyası için gizlilik kararı
        Teröristlerin öldürdüğü veterinerin soruşturma dosyası için gizlilik kararı
        İrem, yapılan kornea nakli ile net görmeye başladı
        İrem, yapılan kornea nakli ile net görmeye başladı
        Jandarmadan öğrencilere hayvan sevgisi ve hakları eğitimi
        Jandarmadan öğrencilere hayvan sevgisi ve hakları eğitimi
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa