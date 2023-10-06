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        Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli tutuklandı

        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 25 şüpheliden 22'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 11:16 Güncelleme: 06.10.2023 - 11:16
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        Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli tutuklandı
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        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 25 şüpheliden 22'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik 3 Ekim'de 67 ekip ve 234 personelin katılımıyla 21 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 10'u daha adliyeye sevk edildi.

        Dün adliyeye sevk edilenlerle toplam 25 şüpheliden 22'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Operasyonda, 5 kilo 795 gram sentetik uyuşturucu, 10 kilo 72 gram esrar, 99 gram eroin, 100 gram kokain, 49 kök Hint keneviri, 47 bin 103 uyuşturucu hap, 38 tüfek ve tabanca, 249 fişek, 34 hassas terazi ve bir patlayıcı mühimmat ele geçirilmişti.

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