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        Kayseri'de refüje çarpan yolcu otobüsündeki 15 kişi yaralandı

        Kayseri'nin İncesu ilçesinde yolcu otobüsünün refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarpması sonucu 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 09:35 Güncelleme: 07.10.2023 - 09:59
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        Kayseri'de refüje çarpan yolcu otobüsündeki 15 kişi yaralandı
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        Kayseri'nin İncesu ilçesinde yolcu otobüsünün refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarpması sonucu 15 kişi yaralandı.

        Adana'dan Kayseri'ye gelen S.K. idaresindeki 01 AKG 470 plakalı yolcu otobüsü, Büyükkum mevkisinde, refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile aralarında askerlerin de bulunduğu 14 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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