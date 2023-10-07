Kayseri'de ay çekirdeği için 10 bin metrekare beton kurutma alanı yapıldı Türkiye'de çerezlik ayçiçeği üretiminde ilk sıralarda yer alan Kayseri'de 3 milyon lira maliyetli proje ile 10 bin metrekare beton kurutma alanı oluşturuldu.

Türkiye'de çerezlik ayçiçeği üretiminde ilk sıralarda yer alan Kayseri'de 3 milyon lira maliyetli proje ile 10 bin metrekare beton kurutma alanı oluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çerezlik ay çekirdeği üretiminde 24 bin ton ile ülke üretiminin yüzde 16'sını karşılayarak ilk sırada yer alan Kayseri'de bu yıl 5 noktaya toplam 10 bin metrekare beton ay çekirdeği kurutma sahası kazandırıldı.

Çiftçiler alanlarda ay çekirdeği başta olmak üzere, kabak çekirdeği ve kayısı gibi ürünlerini de kurutabiliyor.

Toplam 3 milyon lira maliyetli beton kurutma alanları İncesu, Kocasinan ve Yeşilhisar ilçelerinde oluşturuldu.

Çiftçilere daha önce 15 bin metrekare beton kurutma alanı yapılmıştı.