Tescilli İncesu üzümü pekmeze dönüştürülüyor İç Anadolu'da üzüm yetiştirilen önemli merkezlerden Kayseri'nin İncesu ilçesinde kazanlar geleneksel yöntemle yapılan pekmez için kaynıyor.

İç Anadolu'da üzüm yetiştirilen önemli merkezlerden Kayseri'nin İncesu ilçesinde kazanlar geleneksel yöntemle yapılan pekmez için kaynıyor.

İlçede yetiştiriciler ürettikleri üzümlerin bir kısmını sattıktan sonra kalanını pekmez için değerlendiriyor.

Sabahın erken saatlerinde üzümler çiftçiler tarafından bağlardan özenle toplandıktan sonra evlerdeki ocaklıklara bırakılıyor. Kasalarda dinlendirilen üzümler, havuzlarda ezilerek şıra haline getiriliyor.

Havuzun musluğundan akan şıra, odun ateşinde yüksek ısıda tandırda saatlerce kaynatılarak pekmeze dönüştürülüyor.

- Tescilli üzümler deprem bölgesine de gönderildi

İncesu'da yaşayan çiftçi Yahya Karasu, AA muhabirine, memur emeklisi olduğunu, ilçenin tescilli üzümünü bağlarında yetiştirdiğini söyledi.

Karasu, 60 dönüm bağında yetiştirdiği üzümlerin 3,5 tonunu bu yıl deprem bölgesine gönderdiğini aktardı.

Pekmezin yapım aşamalarından bahseden Karasu, üzümü bağdan kestikten sonra şırahaneye getirdiklerini, en iyi pekmezi yapmak için çizme giyerek özel toprak kattıkları üzümü çiğnediklerini belirtti.

Makinenin, üzümün çekirdeğini ve çöpünü karıştırdığını, bunun da pekmezin kalitesini düşürdüğünü dile getiren Karasu, üzüm suyunu ocaklarda 45-50 derecede ısıttıktan sonra 10 saat dinlenmeye bıraktıklarını ifade etti.

Bu işlemin ardından yabancı maddelerin dibe çöktüğünü vurgulayan Karasu, hortum yardımıyla üzüm suyunu kazanlara aldıklarını dile getirdi.

Karasu, kazanlardaki üzüm suyunun 2-3 saat odun ateşinde kaynadıktan sonra pekmeze dönüştüğünü belirterek, "İncesu'nun toprağı üzüme elverişli, bu da üzümü daha aromalı hale getiriyor." dedi.