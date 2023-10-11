Özvatan Kaymakamı Mine Kurt'tan öğrencilere Dünya Kız Çocukları Günü ziyareti
Özvatan Kaymakamı Mine Kurt, Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla okulda öğrencileri ziyaret etti.
Giriş: 11.10.2023 - 15:21 Güncelleme: 11.10.2023 - 15:24
Özvatan Kaymakamı Mine Kurt, Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla okulda öğrencileri ziyaret etti.
Kaymakam Kurt, Atatürk İlkokulu'nu ziyaretinde kız öğrencilerin Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı.
Kurt, tek tek ilgilendiği öğrencilere eğitimin önemini anlattı.
Kaymakam Mine Kurt'a ziyaretinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alparslan Kömmeci ve Şube Müdürü Süleyman Baştürk eşlik etti.