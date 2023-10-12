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        Kayseri'de anne ve anne adaylarına "narkotik" eğitimi verildi

        Kayseri'de "En iyi narkotik polisi anne" projesi kapsamında anne ve anne adaylarına eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 19:07 Güncelleme: 12.10.2023 - 19:11
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        Kayseri'de anne ve anne adaylarına "narkotik" eğitimi verildi
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        Kayseri'de "En iyi narkotik polisi anne" projesi kapsamında anne ve anne adaylarına eğitim verildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitim programı Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Kısım Amirliği'nce Bünyan ilçesi Güllüce Velioğlu Ortaokulu'nda gerçekleştirildi.

        "En iyi narkotik polisi anne" projesi kapsamında 52 anne ve anne adayına sunum yapılarak, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bilgi verildi.

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