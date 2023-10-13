Kayseri'de şarampole devrilen otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Giriş: 13.10.2023 - 00:11 Güncelleme: 13.10.2023 - 00:20
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
E.A'nın (57) kullandığı 50 SF 514 plakalı otomobil Erenler Caddesi'nde şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.