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        Kayseri'de şarampole devrilen otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

        Kayseri'nin Hacılar ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 00:11 Güncelleme: 13.10.2023 - 00:20
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        Kayseri'de şarampole devrilen otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
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        Kayseri'nin Hacılar ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        E.A'nın (57) kullandığı 50 SF 514 plakalı otomobil Erenler Caddesi'nde şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

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