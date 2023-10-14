Kayseri'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Giriş: 14.10.2023 - 16:16 Güncelleme: 14.10.2023 - 16:24
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İ.İ. idaresindeki 61 K 3296 plakalı kamyon, Çiftlik Mahallesi'nde M.D'nin kullandığı 38 DB 663 plakalı otomobil ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan kamyon sürücüsü ve otomobildeki bir kişi hastaneye kaldırıldı.