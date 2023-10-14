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        Kayseri'de öğrenciler için boyama etkinliği düzenlendi

        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde öğrencilere yönelik boyama etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 16:19 Güncelleme: 14.10.2023 - 16:26
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        Kayseri'de öğrenciler için boyama etkinliği düzenlendi
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        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde öğrencilere yönelik boyama etkinliği düzenlendi.

        KAYMEK Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe 47 öğrenci katıldı.

        Öğrencilerin yeteneklerini serbest bırakmaları ve sanatsal becerilerini geliştirmeleri amacıyla gerçekleştirilen etkinlik 2 saat sürdü.

        Atatürk Ortaokulu Müdürü Seyir Seher, burada yaptığı konuşmada bu tip etkinliklerin çocuklara sanatın güzelliklerini keşfetme fırsatı sunduğunu söyledi.

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