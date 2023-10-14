Kayseri'de öğrenciler için boyama etkinliği düzenlendi
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde öğrencilere yönelik boyama etkinliği düzenlendi.
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde öğrencilere yönelik boyama etkinliği düzenlendi.
KAYMEK Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe 47 öğrenci katıldı.
Öğrencilerin yeteneklerini serbest bırakmaları ve sanatsal becerilerini geliştirmeleri amacıyla gerçekleştirilen etkinlik 2 saat sürdü.
Atatürk Ortaokulu Müdürü Seyir Seher, burada yaptığı konuşmada bu tip etkinliklerin çocuklara sanatın güzelliklerini keşfetme fırsatı sunduğunu söyledi.