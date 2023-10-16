Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Teşkilatı gazetecilerle buluştu

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Abdullah Turaç ve yönetimi, basın mensuplarıyla tanıştı.

Turaç, Sümer Amatör Kulüpler Tesisleri'ndeki programda, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın 23 Ekim'de "Anadolu Buluşmaları" kapsamında Kayseri'ye geleceğini söyledi.

Kayseri'de 16 ilçenin 14'üne atama yapıldığını belirten Turaç, kente hizmet etmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Yerel seçimlerde tüm ilçelerde kendi adaylarını çıkacaklarını ve partilerine bir ay içerisinde yaklaşık 1000 yeni üyenin katıldığını ifade eden Turaç, şöyle konuştu:

"Bu yeni oluşumdan sonra Kayseri'de ciddi bir potansiyel olduğunu gördük. Şu anda bütün ilçelerde ilgi var. Halkımız bize tevazu gösteriyor. Bu da demektir ki herkes milli görüşü beklemektedir. Halkın milli görüşe aç olduğunu bir kez daha gördük. Biz de doğru adaylarla çıkacağımızı bilmenizi istiyorum. Bu doğrultuda hareket ediyoruz. Kadromuz, ilçelerimiz ve yönetimimiz hazır."