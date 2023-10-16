Kayseri'de Uluslararası Halı, Kilim ve Güzel Sanatlar Konferansı düzenlendi Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kaymakamlık, belediye ile İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü tarafından Uluslararası Halı, Kilim ve Güzel Sanatlar Konferansı düzenlendi.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kaymakamlık, belediye ile İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü tarafından Uluslararası Halı, Kilim ve Güzel Sanatlar Konferansı düzenlendi.

Bünyan Kadın ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Turgut Gülen, Belediye Başkanı Özkan Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile yerli ve yabancı davetli katıldı.

Etkinlikte, Bünyan halısı başta olmak üzere birçok halı, kilim ve eserler üzerine sunum yapıldı.

Uluslararası Halı, Kilim ve Güzel Sanatlar Sergisi'nin açıldığı programda, Kaymakam Gülen ve Başkan Altun'a plaket verildi.

Altun, bu tür etkinliklerin Bünyan için önemli olduğunu belirterek, ilçede ilk kez halı, kilim ve güzel sanatlar üzerine konferans ve sergi düzenlediklerini söyledi.

Etkinliği, uluslararası seviyeye taşımayı başardıklarını aktaran Altun, "Hem sergi hem de konferansa yurt dışı ve yurt içinden katılım oldu. Ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördük. Halı, kilim ve güzel sanatlar sergisini ilçemizde bir gelenek haline getirerek, her yıl düzenlemeyi planlıyoruz. Hocalarımıza, katılımcılarımıza, ziyaretçilerimize ve projeye emek verenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.